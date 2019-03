Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Zielspanne für den operativen Gewinn (Ebitda) der Reederei in diesem Jahr sei mittelprächtig, aber positiver als der Ausblick des Konkurrenten Maersk, schrieb Analyst Johan Eliason in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am Markt dürfte dies für Erleichterung sorgen./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-03-22/15:31

ISIN: DE000HLAG475