Neuer Rekordwert für das BondGuide Musterdepot: +3,0% nach weniger als den ersten drei Monaten im laufenden Jahr, +63,8% seit Start 2011. Eigentlich könnten wir den Text an dieser Stelle schon abschließen, denn Berichtenswertes aus den vergangenen zwei Wochen gibt es eher weniger. Wir belassen so auch erst einmal das gesamte Setup weiter unverändert. Was sollte man auch groß ändern? Wenn man mal die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...