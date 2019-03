So richtig können sich die Anleger in den USA derzeit nicht entscheiden. In den vergangenen Tagen stellte die 26.000er-Marke meist eine zu hohe Hürde dar, zum Wochenschluss wird der Dow Jones tiefer erwartet. Dabei sind gerade aus statistischer Sicht die Chancen für einen positiven Handelstag recht gut. Von Franz-Georg Wenner

Den vollständigen Artikel lesen ...