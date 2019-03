Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik von 35 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anleger würdigten das künftige operative Ergebnisprofil (Ebitda) und die geringere Geschäftszyklizität nach dem Verkauf stark konjunkturabhängiger Aktivitäten zu wenig, schrieb Analystin Alexandra Thrum in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

