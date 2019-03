Die Software AG erhöht ihre Dividende wie von Experten erwartet. Die Aktionäre sollen mit 0,71 Euro je Aktie 6 Cent mehr bekommen als ein Jahr zuvor, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Darmstadt mitteilte. Gemessen am freien Bargeldzufluss liegt die Ausschüttungsquote damit bei über 28 Prozent. Im vergangenen Jahr war der Gewinn um 17 Prozent auf 165,2 Millionen Euro geklettert, weil unter anderem das Finanzergebnis besser ausfiel und der Konzern nicht so viel für die aktienkursabhängige Vergütung und für Steuern aufwenden musste.

In der wichtigen Sparte mit Integrationssoftware hatte das Unternehmen seine Jahresziele 2018 nicht erreicht. Der neue Chef Sanjay Brahmawar hat dem Konzern einen teuren Wachstumskurs verordnet, der zunächst belasten wird. Im laufenden Jahr steckt das Unternehmen rund 50 Millionen Euro in den Umbau, rund die Hälfte davon sind zusätzliche Investitionen./men/fba

