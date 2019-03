FRANKFURT (Dow Jones)--Das Ende Februar für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder verhandelte Ergebnis wird nun auch auf die Beamten in Nordrhein-Westfalen (NRW) übertragen. Auf dieses Vorgehen haben sich Gewerkschaften und Landesregierung bei einem Gespräch in der Staatskanzlei verständigt, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte.

Danach steigen Besoldung und Versorgungsbezüge zum 1. Januar 2019 und zum 1. Januar 2020 um jeweils 3,2 Prozent und zum 1. Januar 2021 um weitere 1,4 Prozent. Die Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie der Referendarinnen und Referendare steigen um jeweils 50 Euro in 2019 und 2020. Außerdem erhalten diese einen zusätzlichen Tag Urlaub. In Anlehnung an das Tarifergebnis der tarifbeschäftigten Kolleginnen und Kollegen der Pflege, erhalten auch die verbeamteten Pflegekräfte eine monatliche Zulage von 120 Euro.

