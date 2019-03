Einfach, schnell, direkt, immer auf den Punkt - das ist der Börsenpunk. Jochen Kauper analysiert, kritisiert, polarisiert. Der Börsenpunk setzt auf die Aktien, die jetzt wichtig sind.



Spannende Aktien gibt es nicht nur in Deutschland oder in den USA. Der Börsenpunk ist in Japan fündig geworden. Rakuten ist nicht nur operativ hochinteressant. Auch der Chart überzeugt. Anders sieht es bei Wirecard aus. Die jüngsten Turbulenzen spiegeln sich deutlich im Kurs wider. Der Börsenpunk rät Anlegern zu höchster Vorsicht. Folgende Aktien werden im Video besprochen: Village Farms, Aurora Cannabis, Harvest One Cannabis, Marathon Petroleum, Royal Dutch Shell, Lukoil, Wirecard, Ecolab, Tesla, Amazon, Rakuten Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk