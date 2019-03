Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta021/22.03.2019/15:45) - Die Gesellschaft teilt mit, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ks auditing GmbH heute die Testate für die Geschäftsjahre 2015, 2016 und 2017 erteilt hat.



Für die Jahre 2015 und 2016 wurde der Bestätigungsvermerk versagt, für 2017 wurde ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.



Wenngleich die Gesellschaft die Ergebnisse positiver erwartet hätte, liegt das Hauptaugenmerk nun auf der Testierung für das Geschäftsjahr 2018. Auch für dieses Geschäftsjahr hat die Gesellschaft die gerichtliche Bestellung von Ks auditing GmbH beantragt und ist zuversichtlich, diese Testierung in wenigen Wochen zu erhalten.



Sobald dieses Testat vorliegt, erfüllt die Gesellschaft die kapitalmarktrechtlichen Anforderungen und schafft somit die Grundlage für den kontinuierlichen Aufbau des operativen Geschäfts. Mit Vorlage des Testats für 2018 wird die Hauptversammlung einberufen.



