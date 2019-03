BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat London nach dem Beschluss des EU-Gipfels für einen Stufenplan zur Verschiebung des Brexit aufgefordert, bald das weitere Vorgehen zu benennen. Mit dem Gipfelbeschluss habe man "einen ungeregelten Austritt am 29. März erst einmal verhindert", betonte Merkel bei einer Pressekonferenz nach dem Gipfel in Brüssel. Es seien nur "relativ kurze Fristen" vereinbart worden, "sodass Großbritannien jetzt noch einmal deutlich machen muss, welchen Weg es dann weiter gehen will".

Die 27 übrigen EU-Staaten hatten bei dem Gipfel einen Stufenplan vereinbart, nach dem Großbritannien bis zum 12. April eine Entscheidung treffen muss, ob es an der Europawahl teilnimmt oder die EU ohne Abkommen verlässt, sollte das Austrittsabkommen zuvor vom Unterhaus abgelehnt werden. Wird das Abkommen kommende Woche vom britischen Parlament gebilligt, soll der Brexit bis zum 22. Mai verschoben werden. Die britische Premierministerin Theresa May stimmte dem Plan in Brüssel zu.

Merkel lehnte es bei ihrer Pressekonferenz ab, sich an "Spekulationen" über das Szenario eines britischen EU-Austritts ohne Abkommen zu beteiligen. "Wir arbeiten auf einen geordneten Austritt hin", betonte die Kanzlerin. "Wir werden jetzt sehen, was das britische Parlament entscheidet." Es gebe "eine Vielzahl von Möglichkeiten", über die das Unterhaus abstimmen könnte. "Das liegt in der Hand des britischen Parlaments."

Die übrigen Länder würden sich "selbstverständlich mit jedem britischen Anliegen und Vorschlag beschäftigen", hob die Kanzlerin hervor. Man habe May aber klar gemacht, dass an den Austrittsdokumenten "nichts geändert" werde. Die deutsche Wirtschaft sei gut vorbereitet, meinte Merkel zudem auf eine Frage.

