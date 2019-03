Serravalle (San Marino) (ots) -



Im März 2019 hat SpyOff - Betreiber des Virtual Private Network (VPN) - bekanntgegeben mit dem marktführenden Usenet Provider UseNeXT zu kooperieren. Die Unternehmen verfolgen identische Visionen, wobei die Sicherheit und Privatsphäre der Nutzer im Vordergrund stehen. Durch die Zusammenarbeit mit UseNeXT will SpyOff den freien Meinungsaustausch im Internet fördern. Eine Entwicklung entgegen der derzeitigen Online-Trends.



Upload-Filter oder GEO-Blocks werden im Netz kontrovers diskutiert. Das WWW wird zunehmend überwacht, zensiert und kontrolliert. Ein Gegenentwurf zum Aufbau des Webs ist das Usenet durch seine dezentrale Struktur. Dadurch erfüllt dieser Teil des Internets eine zentrale Rolle in der globalen Kommunikation. Durch die Vorschaltung eines VPN sind Nutzer und deren Daten zusätzlich verschlüsselt.



Uneingeschränkte und dynamische Diskurse können nur ohne übergeordnete Einschränkungen und äußere Einflüsse entstehen. Das Usenet steht als älteste Diskussions-Plattform schon seit den Anfängen der Globalisierung für diese Ideale ein. Seit 2004 macht UseNeXT Meinungsfreiheit, die zu Interessenkonflikten führen kann und per Definition sogar soll, für den deutschen Markt zugänglich. SpyOff will diese Vision tatkräftig unterstützen.



Datenschutz und Online-Anonymität sind unumstößliche Menschenrechte. Dieser gemeinsame Grundgedanke stellte die Weichen zur Zusammenarbeit zwischen dem VPN- und dem Usenet -Access-Provider. Plattformen, die diese Rechte fördern wollen, müssen die Sicherheit der Teilnehmer in den Vordergrund rücken.



Mehr Informationen zur gebündelten Kompetenz im Bereich Sicherheit und Meinungsfreiheit sind unter www.usenext.com/spyoff zu finden.



Pressekontakt: Michael Growinski 10 Cardio Street 47899 Serravalle Repubblica San Marino Mail: michael@spyoff.com