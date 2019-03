Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Reederei sei 2018 der profitabelste Containerbeförderer gewesen, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei angesichts der jüngsten Signale knapperer Container-Kapazitäten positiv. Hapag-Lloyd verfüge über vorteilhafte Kontrakte./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 09:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2019 / 09:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2019-03-22/16:43

ISIN: DE000HLAG475