Wirecard-Chef Markus Braun wendet sich am Freitag auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Unternehmens via einer Videobotschaft an die Belegschaft des Online-Zahlungsdienstleisters. Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) erlebt zum Wochenschluss einen ruhigeren Tag und handelt deutlich im Plus.

Am Anfang der knapp zweiminütigen Ansprache bezieht sich Braun auf die Bilanzmanipulationsvorwürfe gegen Wirecard, die der Wirecard-Chef "Behauptungen" ("allegations") nennt und die "alle bekannt und adressiert" ("all known and addressed") seien. Braun äußert sich dahingehend, dass er denke, dass Wirecard die Behauptungen "recht schnell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...