Die italienische Staatsbank darf durch Panda-Anleihen künftig Kapital aufnehmen. China will langfristig die Landeswährung Yuan international öffnen.

Die chinesische Zentralbank erlaubt Italien als erstem westlichen Industriestaat die Emission einer Anleihe in der Volksrepublik. Die italienische Staatsbank Cassa Depositi e Prestiti (CDP) könne sogenannte Panda-Bonds - Schuldscheine ausländischer Institutionen für chinesische Anleger - ausgeben, sagte der stellvertretende Notenbankchef Lin Jingzhen am Freitag am Rande des Staatsbesuchs ...

