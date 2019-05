Wien (www.anleihencheck.de) - Nach der globalen Hochkonjunktur des Jahres 2017 hat sich die Weltwirtschaft im vergangenen Jahr abgeschwächt, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (Raiffeisen KAG).Als wichtigste Einflussfaktoren für diesen Rückfall seien das leichte Anziehen der geldpolitischen Zügel sowie der von den USA vom Zaun gebrochene Handelskrieg zu nennen. Politische Unsicherheiten, wie z.B. der Brexit oder der italienische Budgetstreit, seien auch nicht eben unterstützend gewesen. Am stärksten sei die Abschwächung in Europa zu spüren, weshalb Zinsanhebungen zumindest für das Jahr 2019 abgesagt seien. Aber auch andere Notenbanken signalisierten zuletzt eine weiterhin sehr unterstützende Geldpolitik, während sich die politischen Themen zu entspannen scheinen, so die Experten der Raiffeisen KAG. ...

