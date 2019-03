Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach der Erholung der vergangenen Monate haben anhaltende Wachstumsunsicherheiten den Risikoappetit an den Finanzmärkten gebremst, so die Analysten der Helaba. Schließlich hätten Anleger bereits auf einen baldigen Beginn eines neuen Aufschwungs gesetzt. Dass in dieser Phase die fundamentale Untermauerung des Kursanstiegs noch fehle, sei aber ganz normal. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...