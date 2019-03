Tübingen/Noordwijk (ots) - Inspiriert vom 25-jährigen Jubiläum der World Marrow Donor Association (WMDA) vergibt die DKMS erstmalig einen Förderpreis für weltweite Zusammenarbeit. "Globale Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg, um möglichst vielen Patienten eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Mit dem Förderpreis möchten wir das weltweite Engagement vorantreiben, indem wir Wissen und Erfahrungen teilen sowie unsere Ressourcen bereitstellen, um die Arbeit von Registern und Spenderzentren zu verbessern. Wir freuen uns auf viele spannende Bewerbungen", sagt Elke Neujahr, Geschäftsführerin der DKMS, auf dem diesjährigen WMDA-Frühjahrsmeeting in Noordwijk.



Bewerben können sich alle Donor Center oder Register - egal, wo auf der Welt sie aktiv sind. Zu den Voraussetzungen gehört, dass es sich um eine Nonprofit-Organisation handelt.



Im Förderpreis enthalten sind 5.000 kostenlose Freitypisierungen vom DKMS Life Science Lab sowie ein Training für zwei Mitarbeiter an einem DKMS-Standort für bis zu drei Wochen inklusive Reise und Unterkunft. Dazu erhält der Preisträger bis zu 25.000 Euro für Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen zur Spenderbindung. Der Global Collaboration Grant ist mit ca. 150.000 EUR dotiert und geht über ein Jahr. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31. Mai 2019. Ende Juli wird bekannt gegeben, wer sich über den Förderpreis freuen kann.



