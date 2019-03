Das TSI-System bläst zum Einstieg: Sieben trendstarke Aktien werden am Freitag in das Musterdepot gekauft. Gleichzeitig gibt es einen neuen Spitzenreiter aus dem TecDAX in der TSI-Rangliste. Im Wochenthema wird der US-Präsidentschaftszyklus untersucht: Gibt es hier einen Effekt für die Börsen? Die Tendenz sagt: ja, und aktuell ist eine besonders interessante Phase.

Den vollständigen Artikel lesen ...