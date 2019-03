Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Markit: US-Wirtschaft verliert im März an Dynamik

Das Wachstum in der US-Wirtschaft hat im März an Fahrt verloren. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank auf 54,3 von 55,5 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 52,5 von 53,0 Punkten im Vormonat.

Weiter Widerstand im britischen Parlament gegen Mays Deal

Nach dem EU-Gipfel stößt die Premierministerin Theresa May mit ihrem Brexit-Vertrag weiter auf Widerstand im britischen Parlament. Mehrere einflussreiche Abgeordnete bekräftigten, dass sie den mit der Europäischen Union ausgehandelten Vertrag weiterhin ablehnen. "Wenn ein Deal ein schlechter Deal ist, dann ist er ein schlechter Deal, und ich werde nicht dafür stimmen", sagte der konservative Abgeordnete Peter Bone der BBC.

Tusk hält bei Brexit noch "alles für möglich"

EU-Ratspräsident Donald Tusk sieht beim Brexit weiter alle Möglichkeiten offen. "Bis zum 12. April ist alles möglich", sagte Tusk nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Er nannte dabei eine Annahme des Austrittsabkommens, eine lange Verschiebung des Brexit oder gar eine Rücknahme der Austrittserklärung. Darüber müsse aber das Vereinigte Königreich entscheiden. "Wir sind auf das Schlimmste vorbereitet, aber wir hoffen das Beste."

Lane zum Mitglied des EZB-Direktoriums ernannt

Der Europäische Rat hat Philip Lane für eine Amtszeit von acht Jahren zum Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB) ernannt. Wie der Europäische Rat mitteilte, tritt die Ernennung des Iren am 1. Juni 2019 in Kraft. Bisher leitete Lane die irische Notenbank. Künftig wird er die Position des EZB-Chefökonomen übernehmen. Lane wird Peter Praet ersetzen, der diese Position seit dem 1. Juni 2011 innehat und zum 31. Mai 2019 ausscheidet.

Merkel fordert von China fairen Marktzugang

Wenige Tage vor dem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr Interesse an engen wirtschaftlichen Beziehungen zu China bekräftigt, aber gleichzeitig einen fairen Marktzugang angemahnt. "Wir sind einerseits Partner und auf der anderen Seite auch Wettbewerber, Wettbewerber nicht nur im ökonomischen Sinne, sondern eben auch in der Frage sehr unterschiedlicher politischer Systeme", sagte Merkel nach Ende des Treffens der EU Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Neben dem Brexit stand bei dem Treffen auch eine gemeinsame Industriestrategie und die Vorbereitung des Anfang April stattfindenden EU-China Gipfels auf der Tagesordnung.

EU-Gipfel mahnt Fortschritte bei Handelsgesprächen mit USA an

Angesichts drohender US-Strafzölle auf europäische Autos will die EU die Handelsgespräche mit den USA vorantreiben. Die Staats- und Regierungschefs der Union forderten bei ihrem Gipfel die "rasche Umsetzung" der Vereinbarung, die Kommissionschef Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump im vergangenen Juli geschlossen hatten. Diese peilt insbesondere einen fast vollständigen Abbau von Beschränkungen im Handel mit Industriegütern an.

NRW übernimmt für Beamte Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst

Das Ende Februar für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder verhandelte Ergebnis wird nun auch auf die Beamten in Nordrhein-Westfalen (NRW) übertragen. Auf dieses Vorgehen haben sich Gewerkschaften und Landesregierung bei einem Gespräch in der Staatskanzlei verständigt, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte.

Zahl der aktiven Ölbohrlöcher in den USA sinkt weiter

Die Zahl der aktiven Ölförderstellen in den USA ist bereits die fünfte Woche in Folge gesunken. Laut einer Erhebung des Ölfelddienstleisters Baker Hughes sank sie in der vergangenen Woche um 9 auf 824. Das ist der niedrigste Stand seit elf Monaten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2019 14:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.