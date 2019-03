Die tschechische Volkswagen -Tochter Skoda und die Metallgewerkschaft Kovo haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Das teilten beiden Seiten am Freitag mit. Die Tarifangestellten erhalten ab 1. April monatlich umgerechnet rund 100 Euro mehr. Im Schnitt verdienten sie bisher knapp 2000 Euro. Hinzukommen Einmalzahlungen im Mai und Dezember in Höhe von umgerechnet jeweils 2500 Euro beziehungsweise 78 Euro. Die Laufzeit des neuen Vertrags liegt bei zwölf Monaten.

Skoda hat im vorigen Jahr in seinen tschechischen Werken in Mlada Boleslav (Jungbunzlau) und Kvasiny rund 886 000 Autos hergestellt. Derzeit arbeitet das Unternehmen an ersten Fahrzeugen mit elektrischem Antriebsstrang./hei/DP/fba

