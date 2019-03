Das gab es bislang noch nicht: Ein milliardenschwerer Fahrdienstleister geht an die Börse. Als Schreck der Taxifahrer ist Uber weltweit bekannt, doch Konkurrent Lyft steuert schneller an die Börse. Wer - wie ich - Lyft und Uber nutzt, ahnt aus ganz anderem Grund schon länger, dass etwas im Busch ist.Denn nicht nur Meldungen über einen geplanten Börsengang machten schon 2018 die Runde, auch die Rabattangebote nahmen zu. So erhielt ich als Lyft-Kunde seit Monaten immer wieder e-mails und über die App Angebote für Fahrten zu reduzierten Preisen. Gutes Marketing, so prägt sich Lyft immer mehr ein. Und da auch beim Preisvergleich Lyft meist ohne Rabatt schon etwas günstiger war als Uber, fällt die Entscheidung leicht.Zudem ist das Image von Uber schwer angeschlagen, viele Kunden - auch Firmen - wechselten zu Lyft als 2017 bei Uber Meldungen über sexuelle Belästigung von Mitarbeitern öffentlich wurden. Doch trotz Imageschaden hat sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...