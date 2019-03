Stuttgart (ots) - Die Hoffnung der Bundesregierung, den Streit um den Klimaschutz in eine Expertenkommission auslagern und dort beilegen lassen zu können, scheint sich nicht zu erfüllen. Das Gremium, das Klimalösungen für den in Deutschland so zentralen Verkehrssektor suchen soll, bleibt bis zur letzten Sitzung am Montag zerstritten. Die Frage, wie radikal man vorgehen kann, ohne etwa die Autofahrer zu verlieren und deutschen Trumps in die Arme zu treiben, ist nicht banal. Es muss nachhaltig und sozial zugehen. Genauso wichtig ist es, die Menschheitsaufgabe Klimaschutz aus diesem Grund nicht zu zerreden.



