In Brasilien haben Unbekannte einen Atomkonvoi angegriffen. Der Konvoi war auf dem Weg zu einer Atomanlage, die mit deutscher Technologie gebaut wurde.

Eine Gruppe Bewaffneter hat am vergangenen Dienstag in Brasilien einen Atom-Konvoi angegriffen. Der Konvoi verließ den Hauptsitz von Industrias Nucleares de Brasil (INB) in Resend am Dienstag gegen 6.20 Uhr und fuhr in Richtung der Atomanlage Angra, das sich am Itaorna-Strand in Angra dos Reis (Rio de Janeiro) befindet. Dem Konvoi gehörten zwei spezialisierte Lastwagen mit Uran-Pellets, die von der Federal Highway Police und Fahrzeugen des staatlichen Umweltinstituts begleitet wurden, an. Uran-Pellets sind kleine Brennstofftabletten. Nach Informationen der brasilianischen Zeitung O Globo attackierten...

