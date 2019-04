Andersen Global gab heute eine Kooperationsvereinbarung mit Albieri e Associados, einer Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in São Paulo, Brasilien, bekannt. Andersen Global verfügt nun durch seine Mitglieder und Kooperationspartner über sechs Standorte in Brasilien.

Albieri e Associados ist eine führende Unternehmensberatung in São Paulo. Das Team von Fachleuten verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Buchhaltungsberatung, Gewerbesteuer und Finanzen, Betriebsberatung, technologische und paralegale Unterstützung. Die Kunden des Unternehmens decken eine Vielzahl von Branchen ab, darunter Einzelhandel, Automobil, Lebensmittel und Getränke sowie die Dienstleistungsbranche. Das Unternehmen hat 130 Mitarbeiter in zwei Büros in São Paulo.

"Wir arbeiten entlang der gesamten Buchhaltungs-, Steuer- und Finanzkette nahtlos und individuell für jeden unserer Kunden", so Luiz Albieri, Gründer und Hauptgesellschafter von Albieri e Associados. "Unsere kundenorientierte Herangehensweise an alles, was wir tun, habe ich bei Arthur Andersen vor vielen Jahren perfektioniert und jetzt bin ich mehr als begeistert, dass sich der Kreis geschlossen hat und wir mit Andersen Global zusammenarbeiten."

Neben der Kooperationsfirma Lotti Araujo, die Büros in São Paulo und Rio de Janeiro hat, wird Albieri e Associados mit der Mitgliedsfirma Andersen Tax zusammenarbeiten, die über Büros in São Paulo und Campinas verfügt.

"Ich habe gesehen, wie Luiz und sein Team seit geraumer Zeit wirklich ausgezeichnete Arbeit leisten. Ihre Arbeit stützt sich auf die höchsten professionellen und persönlichen Standards, sie bringen aber auch hoch spezialisierte Unternehmensberatung in unser lateinamerikanisches Team ein", so Leonardo Mesquita, regionaler Geschäftsführer für Lateinamerika. "Dies ist eine integrierte Lösung für Brasilien, mit einem riesigen Potenzial, um dem Unternehmensmarkt erweiterte Dienstleistungsmöglichkeiten zu bieten."

"Der Ansatz von Albieri e Associados und sein einzigartiges Dienstleistungsangebot ergänzen unsere Steuerdienstleistungen in Brasilien und der Region sehr gut", so Mark Vorsatz, CEO und globaler Vorsitzender von Andersen Tax LLC. "Unsere Plattform wächst weiterhin exponentiell und Brasilien ist ein wichtiger Bestandteil unserer lateinamerikanischen Geschäftsstrategie. Aber wir werden die Qualität nicht fürs Wachstum opfern und mit Albieri e Associados können wir unglaubliche Qualität und Geschäftssinn hinzufügen und unser erstklassiges Angebot für die Region erweitern."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 136 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190402006113/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Tax

+1 415 764 2700