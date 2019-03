Nach Bekanntgabe der Zahlen geht die Jinko Solar-Aktie (WKN: A0Q87R) am Freitag in den Tiefflug. An der NYSE verbilligen sich die Anteilsscheine um -12,60%. Neben den Q4-Zahlen, die unter den Erwartungen liegen, dürfte der Rückgang auch mit dem "Sell On News"-Effekt und dem schwachen Gesamtmarkt zusammenhängen.

Jinko meldet für 2018 einen Rekord bei den Auslieferungen von Solarmodulen, die 11,4 Gigawatt (GW) erreichten - trotzdem gibt es einen Umsatzrückgang! Im Abschlussquartal von 2018 zeigte Jinko wieder ein Umsatzwachstum. Für das laufende Jahr erwartet der chinesische Global Player eine weitere Steigerung der Solarmodulauslieferungen auf 14 bis 15 GW. Wie sind die Zahlen zu werten?

Jinkos Zahlen für 2018 im Überblick

Für das Gesamtjahr 2018 steht bei Jinko ein Umsatzrückgang von über -5% auf 3,6 Milliarden US-Dollar und das trotz steigender Solarmodulauslieferungen, die um +16% gegenüber 2017 auf 11,4 GW gestiegen ...

