In der Kalenderwoche 12 vom 18. bis 22. März 2019 sprechen gleich zwei erfahrene Anleihe-Emittenten am deutschen KMU-Anleihen-Markt offen über die Begebung einer neuen Anleihe und horchen proaktiv in den Markt hinein. So startet die finnische Ferratum Group in der kommenden Woche eine Roadshow bei institutionellen Investoren, um die mögliche Aufnahme weiteren Fremdkapitals auszuloten. Ferratum denkt nach eigenen Angaben über eine neue vierjährige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen Euro nach. Die kapitalmarkterfahrene Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes Gruppe, prüft derzeit ebenfalls mögliche Refinanzierungsoptionen, inklusive der Begebung einer neuen Unternehmensanleihe. Katjes International hat dazu die Bankhaus Lampe KG zur Durchführung einer Roadshow mandatiert.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat im Geschäftsjahr 2018 einen Rekordgewinn in Höhe von 40,5 Millionen Euro (Vorjahr: -12,2 Mio. Euro) sowie einen Rekordumsatz in Höhe von 350,4 Millionen Euro (Vorjahr: 240,1 Mio. Euro) erwirtschaftet. So weit so gut, allerdings werden die Königsblauen diese Zahlen im sportlichen Krisenjahr 2019 keinesfalls wieder erreichen können. Für das Jahr 2019 planen die Schalker im Rahmen der prekären sportlichen Situation, welches fehlende Einnahmen durch das internationale Geschäft sowie keine Transfererlöse einkalkuliert, mit Umsatzerlösen ...

