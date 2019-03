Unsere deutsche Vorzeige-Airline mit dem Kranich im Firmenlogo macht im Moment nicht gerade mit erfreulichen Nachrichten auf sich aufmerksam. Nachdem die Lufthansa (WKN:823212) am 14.03.2019 ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2018 vorgelegt hatte, ging die Aktie erst mal in den Sinkflug über. Sehen wir uns einmal die aktuelle Situation an und beleuchten die Hintergründe. Die Zahlen sprechen für sich Betrachtet man sich den Konzernumsatz, so ist dieser im Jahr 2018 mit 35,8 Mrd. Euro nahezu unverändert ...

