Starke Nerven waren gefragt, und nützten am Ende doch wenig. Die Aktie des Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer stürzte vergangene Woche ab, nachdem ein Gericht in San Francisco zugunsten eines Klägers votierte - und damit gegen Bayer. Während in den USA der Widerstand wächst, spricht sich der Rheinischen Landwirtschaftsverband gegen ein Verbot von Glyphosat aus. Ob das was nützt?

Den vollständigen Artikel lesen ...