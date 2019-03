Der neue Chef der Jungen Union sieht eine "Gleichschaltung" der CDU. Schnell entschuldigt er sich für seine Worte. Seine Intention bekräftigt er aber.

Der neue Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, vermisst kontroverse Diskussionen in der CDU und spricht von einer "Gleichschaltung" der Partei. "In den letzten Jahren haben sich viele in der CDU nicht mehr wohlgefühlt, weil wir bei unserer Ausrichtung eine Gleichschaltung erlebt haben. Wir brauchen wieder drei Flügel und Persönlichkeiten, die ihre Meinung sagen", sagte er der "Welt" (Samstag).

Für die Verwendung des Begriffs "Gleichschaltung" wurde Kuban scharf

