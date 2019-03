Mann trägt Bart - dieser Trend hält sich bei jungen Leuten schon seit Jahren. Der Handel spürt die Folgen. Doch im Bart-Boom gibt es nicht nur Profiteure.

Vollbart, Dreitagebart, Oberlippenbart - für viele Männer gehört das zum eigenen Stil. Der Trend gerade bei Jungen ist seit Jahren nicht nur auf der Straße sichtbar, sondern auch in der Wirtschaft spürbar. Der Handel etwa spricht von Umsatzrückgängen bei Elektro-Rasierern. Dafür greifen Männer öfter zu Pflege-Produkten. Der Markt rund um Bart und Rasur ist in Bewegung.

Der Bundesverband Technik des Einzelhandels, der Händler von Elektrogeräten vertritt, sieht Auswirkungen des Barttrends. "In den vergangenen Jahren gab es einen leichten Umsatzrückgang bei klassischen Elektro-Rasierern", sagt Geschäftsführer Steffen Kahnt. Zahlen nennt der Verband nicht.

Zugleich gab es einen steigenden Bedarf an elektrischen Bartschneidern. Männer können damit Konturen in den Bart schneiden und die Bartlänge korrigieren. "Plastisch ausgedrückt: Der Rasen will eine klare Kante haben", sagt Kahnt. Bezogen auf alle Umsätze sei der Markt für die Händler von Elektro-Geräten rund um den Bart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...