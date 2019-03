von Bernhard Bomke, €uro am Sonntag"Bis Ende März werden die ersten Kunden ihr Geld erhalten haben", bestätigte eine Sprecherin der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gegenüber €uro am Sonntag. Diese Zielmarke hatte die Förderbank bei der Einführung des Baukindergelds am 18. September 2018 genannt. Die KfW geht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...