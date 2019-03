Was bleibt nach einer für die Märkte überaus spannenden Handelswoche? In Bezug auf Silber sind es vor allem Fragezeichen, die bleiben… Auf der einen Seite stand die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am vergangenen Mittwoch im Fokus. Die FED fuhr die ganz großen Geschütze auf. Die Aussicht auf eine wieder lockere Geldpolitik verhalf dem Goldpreis zu einem kleinen Comeback. Die (positiven) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...