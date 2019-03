Rund 980.000 E-Bikes wurden laut Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) 2018 in Deutschland verkauft, 36 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anteil von Elektro-Bikes am Gesamtfahrradmarkt stieg auf 23,5 Prozent. Der Verband bezeichnet sie ergo als "Motor der deutschen Fahrradindustrie". Auch in Europa sind E-Bikes deutscher Hersteller weiter gefragt. Der ZIV-Statistik zufolge gingen vergangenes Jahr 440.000 ...

