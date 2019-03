Was bisher geschah Die Aktien von PayPal Holdings (WKN:A14R7U) haben im vergangenen Monat 10,5 % an Wert gewonnen, so die Daten von S&P Global Market Intelligence. Stand heute stieg der S&P-500-Index im Februar um 3,2 %. Es gab keine spezifischen Unternehmensnachrichten, die die PayPal-Aktien im letzten Monat angeschoben hätten. Stattdessen scheint es, dass die Anleger auch Ende Januar noch den soliden Quartalsbericht ausgewertet haben, der ein Unternehmen offenbarte, das das Unternehmen weiterhin ...

