Die Aktie des US-amerikanischen Ölproduzenten konnte zuletzt das in unserer Februar-Kommentierung an dieser Stelle skizzierte Aufwärtsszenario kreieren. Nun zeigen sich allerdings Konsolidierungstendenzen. Im Ergebnis läuft der Wert auf eine eminent wichtige Unterstützung zu. Rückblick. In unserer Kommentierung vom 25.02. hieß es u.a. "[…] Unter fundamentalen Aspekten macht die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...