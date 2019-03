Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht kommende Woche mit Regierungsberatern zu Digitalthemen über die Nutzung großer Datenmengen für die Künstliche Intelligenz. Einerseits gehe es darum, Persönlichkeitsrechte zu wahren, andererseits darum, Daten zur Verfügung zu stellen, damit Innovationen entstehen, sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten wöchentlichen Podcast. Darüber werde man nun mit dem Digitalrat sprechen. Spätestens zum Jahresende erhoffe die Bundesregierung "Ergebnisse, die uns in die Lage versetzen, Persönlichkeitsschutz und Datennutzung unter einen Hut zu bringen".

Seit dieser Legislaturperiode berät ein ehrenamtlicher Digitalrat mit Experten und Praktikern aus Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft die Regierung in Fragen der Digitalisierung. Der Rat habe auch schon mit der Kommission für Datenethik Kontakt aufgenommen, sagte Merkel./ted/DP/zb

