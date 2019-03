Stuttgart (ots) - Am Samstag Nachmittag waren über 10.000 Bürger dem Aufruf von Piratenpartei, SaveTheInternet und weiteren Bündnispartnern gefolgt und demonstrierten in Stuttgart gegen die geplante Urheberrechtsreform der EU.



"Ein riesiger Erfolg. Das Parlament kann sich nicht mehr gegen diese Protestwelle stellen ohne dafür bei der Wahl hart abgestraft zu werden. Wir haben gezeigt, dass wir mit ihrer Politik überhaupt nicht zufrieden sind. Seit 2018 gehen wir hier in Stuttgart auf die Straße und fordern ein Umdenken", kommentiert Oliver Burkardsmaier, Pirat und Organisator der Demo.



Anja Hirschel, zuletzt Bundestagskandidatin der Piratenpartei, in ihrer Rede:



"Es ist offensichtlich, dass Menschen über die Zukunft des Internets entscheiden, die absolut nicht verstehen, wie das Netz funktioniert und welche Rolle es einnimmt für Kultur, Bildung und Freiheit. Und ausgerechnet diejenigen, für die die Reform angeblich sein soll, bekommen noch weniger als vorher und müssen gleichzeitig höhere Auflagen umsetzen. Die großen Gewinner sind letztlich die Verwertungsgesellschaften und Filteranbieter. Wenn dabei die Vielfalt auf der Strecke bleibt, verarmt die Netzkultur. Bei jedem Angriff auf die Grundrechte sage ich es wieder und vielleicht kommt es irgendwann in den Köpfen an: 'Erlaube deiner liebsten Regierung nur das, was du auch der am schlimmsten denkbaren Regierung erlauben würdest!'"



Stefan Leibfarth vom Chaos Computer Club Stuttgart:



"Von uns geht heute ein starkes Zeichen aus - nach Berlin und nach Europa! Wir zeigen, dass wir da sind, dass wir laut sind und dass wir eine Meinung haben!



Es geht darum, zu zeigen, dass das Internet uns gehört, und nicht die großen Firmen bestimmen lassen, was wir im Internet hochladen und was nicht. Und allen, die glauben, dass dies technisch gelöst werden kann, muss ich deutlich sagen: Ihr habt das Thema überhaupt nicht verstanden!"



Für Redaktionen verwendbare Bilder: http://doku.lvbw-it.de/index.php/s/26BR7R5CbPsRbj7



