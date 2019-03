BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Freitagabend mit US-Präsident Donald Trump telefoniert und unter anderem über das Thema Nato gesprochen. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. "Sie haben sich zu internationalen Themen ausgetauscht, unter anderem im Hinblick auf die Nato, die Ukraine sowie Handelsfragen", erklärte er. Deutschland sieht sich heftiger Kritik aus den USA ausgesetzt, weil es seine Rüstungsausgaben weniger stark steigern will als versprochen. In der Handelsfrage stehen Gespräche an.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2019 03:38 ET (07:38 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.