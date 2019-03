* Die Fed sitzt in der Falle und kapituliert* Sind Bargeldverbot und Helikopter-Geld etwa die Lösung?* Eine Flut von Kaufsignalen am Goldmarkt* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Keine Finanzkontrolle bei staatlich gegründeten Stiftungen

Liebe Leser,



am Mittwoch, den 20. März 2019 hat die US-Zentralbank das Scheitern ihrer ultra-laxen Geldpolitik der unkonventionellen Maßnahmen eingestanden. Drüber geredet hat sie selbstverständlich nicht. Aber der geldpolitische Rückzieher, den sie vollzogen hat, spricht mehr als tausend Worte.



Eine weitere Zinserhöhung wird es in diesem Jahr entgegen früherer Ankündigungen nicht mehr geben, so die Zentralbanker. Darüber hinaus wird schon ab Mai dieses Jahres die Reduzierung der gigantisch aufgeblasenen Bilanzsumme zurückgefahren und Ende September ganz damit aufgehört.

