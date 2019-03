Apple will den E-Health-Markt aufmischen. iPhone, Apple Watch und Co könnten in Zukunft als mobiler Arzt dienen. Der Kult-Konzern hat bereits Partnerschaften mit aussichtsreichen Firmen geschlossen, wie zum Beispiel mit AKTIONÄR-Top-Tipp BioTelemetry. Doch es kommen durchaus mehr Konzerne als Partner oder gar Übernahmeobjekt infrage. Ein Unternehmen, das allein schon durch seinen Namen für Aufmerksamkeit sorgt, ist Tabula Rasa HealthCare.

