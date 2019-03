Bei BB Biotech (WKN: A0NFN3) war es diese Woche so weit! Die Generalversammlung tagte und hat - so wie wir derzeit lesen können - alles durchgewinkt, was das Management der auf Biotech-Perlen spezialisierten Beteiligungsgesellschaft von ihr wollte. Doch was genau heißt das eigentlich? Lass uns im Folgenden einen Foolishen Blick auf zumindest zwei relevante Themen der Versammlung werfen, die für Investoren interessant sein dürften und die sie entsprechend besser auf dem Schirm haben sollten. Erweitertes ...

