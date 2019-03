EUR/JPY: EZB bleibt locker

Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr gänzlich auf Leizinserhöhungen verzichten und die Zinswende im Gegensatz zur US-Notenbank Fed weiter verschieben wird. Grund sind die Marktunsicherheiten und die erwartete Konjunkturabkühlung.

In einer solchen Phase könnten höhere Zinsen die Märkte zusätzlich verunsichern. So etwas wollen EZB-Chef Mario Draghi & Co vermeiden. Trotz der Aussicht auf eine anhaltend lockere Geldpolitik der EZB zeigte sich der Euro gegenüber dem japanischen Yen zuletzt etwas stärker. Das Währungspaar EUR/JPY knackte sogar die Marke von 125 Yen.

Den vollständigen Artikel lesen ...