Das Währungspaar Euro-Dollar stand in der FED-Woche besonders im Fokus der Trader. In einer ersten Reaktion startet der Euro dann auch erst einmal stark durch, gab diese Gewinne jedoch wieder ab. Wo stehen wir nach dieser Woche und was kann an entsprechend für sein Trading ableiten? Chartanalyse des EUR/USD Der abgebildete W ...

Den vollständigen Artikel lesen ...