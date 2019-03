Eine der am meisten unterschätzten Qualitäten des Kapitalismus ist, dass in einem Markt mit regem Wettbewerb nur die Unternehmen gewinnen können, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die man auch kaufen will. Das ist zwar eine banale Feststellung, hat aber den wunderbaren, bereinigenden Effekt, dass sich Unternehmen stets um ihre Kunden bemühen müssen, um Umsatzwachstum generieren zu können. Deswegen muss man sich bei Aktien immer auch Gedanken machen, wie einerseits die Nachfrage nach dem, ...

