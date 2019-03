zur Wochenmitte drehte die Stimmung an den Aktienmärkten um. Ab Mittwoch gab es drei Tage in Folge mit teilweise deutlichen Verlusten, da die Sorgen um eine Schwäche der globalen Konjunktur wieder gehandelt wurden. Schwächere Wirtschaftsdaten belasteten die Märkte. Dementsprechend hielten sich die Anleger zurück oder suchten den Ausgang, um die in den vergangenen Wochen bis zum Jahreshoch über 11800 Punkte im DAX entstandenen Gewinne mitzunehmen. Die saisonale Tendenz für März und April blendeten die Anleger komplett aus, zumal mit dem zwar verschobenen und doch weiter ungelösten Brexit und dem ebenso nicht geklärten Handelsstreit zwischen den USA und China weitere Störfeuer die Akteure am Aktienmärkt irritierten.

Zuvor hatte es noch keine düsteren Wolken am Börsenhimmel gegeben, so dass der deutsche Leitindex sogar bis auf einen neuen Jahreshöchststand ansteigen konnte. Der Bereich um 11800 Punkte mit der dort verlaufenden 200-Tage-Linie stellte sich jedoch wie erwartet als Widerstand dar. Nun gilt es abzuwarten, ob sich mit der Umkehr an dieser Marke nur eine Konsolidierung auf die vorherigen Gewinne ergibt oder ob die Märkte tatsächlich zu neuen Tiefs tendieren. Für den zuerst genannten Fall würde zumindest auch die Saisonalität sprechen, wonach der April beginnt, der rein statistisch als einer der stärksten Börsenmonate gilt.

Dieses Ergebnis hat nicht nur bei einer Auswertung der letzten 20 Jahre, sondern auch über die letzten 40 Jahre Bestand, so dass es sich hier um ein sehr stabiles saisonales Muster handelt. Unterstützung erhielt der DAX zuletzt vom US-Aktienmarkt, konnte von dieser Seite aber zum Wochenende hin auch keine Impulse mehr erwarten, da auch an der Wall Street mit dem Abstieg über 26000 Punkte wieder nach unten gehandelt wurde. In der nächsten Woche wird sich zeigen müssen, ob sich der Ende letzten bis Anfang dieses Jahres begonnene und in den darauf folgenden Wochen etablierte Aufwärtstrend fortsetzen kann oder jetzt korrigiert wird.

Unter 11400 Punkten

