In den IPO-Markt kommt in den nächsten Wochen Bewegung. Nach Lyft und Uber hat jetzt auch die Fotoplattform Pinterest den Gang an die Börse angekündigt. Im Mittelpunkt des Neuemissionsgeschehens stehen damit ganz klar die US-Börsen. Doch auch in Europa bahnt sich ein Milliarden-IPO an. In Italien testet der Wirecard-Mitbewerber Nexi die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer auf dem alten Kontinent.

Den vollständigen Artikel lesen ...