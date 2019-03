Mainz (ots) - Sie kann es nicht, wahrhaftig, sie kann es nicht. Theresa May besitzt nicht im Entferntesten die Fähigkeiten, um eine - zugegeben: wahnsinnig schwierige - Situation wie den Brexit zu meistern. Schuld auf sich geladen hat nicht nur sie, die sie nun die Heldenhafte mimt, wo sie doch in Wahrheit nur die Starrsinnige ist. Schuld auf sich geladen haben in gleicher Weise auch all jene im Polit-Betrieb, die May lange und gut kennen - und ihr nicht sagten, dass sie eine schlechte Premierministerin sein würde, sie damit ins offene Messer laufen ließen, sie, und eine ganze Nation und fast schon ganz Europa. Dies nun festzuhalten, ist keine Ausflucht und keine "Schwarzer-Peter"-Nummer. Kontinuierlich zeigte sich in den vergangenen Monaten vor allem eines: May kann nicht mit den Menschen. Sie ist die Anti-Kommunikatorin schlechthin. Ohne es zu wollen, spaltet sie, wo Versöhnung unerlässlich wäre. Sie kann nicht mehr Premierministerin sein. Und auch, wenn es naiv klingt: Das Parlament in London kann nicht mehr das Parlament sein. Denn die angeblichen Volksvertreter, zumindest sehr viele von ihnen, haben das Recht verwirkt, für das Volk zu sprechen. In welchen Fällen da Böswilligkeit vorherrscht oder "nur" Unfähigkeit, sei dahingestellt. Nicht immer haben hunderttausende Demonstranten recht, diesmal aber schon: Die Brexit-Entscheidung muss in die Hände der Bürger zurückkehren. Hütchenspieler, Hasardeure und Hetzer haben den Bürgern 2016 durch kriminelle Machenschaften die Möglichkeit verwehrt, eine saubere, legale Entscheidung zu treffen. Nur eine neue Entscheidung, wie auch immer sie dann ausgeht, kann diese Schande tilgen.



OTS: Allgemeine Zeitung Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65597 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65597.rss2



Pressekontakt: Allgemeine Zeitung Mainz Zentraler Newsdesk Telefon: 06131/485946 desk-zentral@vrm.de