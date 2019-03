Stuttgart (ots) - Er ist keine zwei Wochen im neuen Amt - und fällt schon mit grobem Unfug auf. Die CDU, meint JU-Chef Tilman Kuban, habe in den vergangenen Jahren eine "Gleichschaltung" erlebt. (...) Eine üble Entgleisung Kubans. Immerhin bezeichnet dieses Wort die absichtsvolle und gewalttätige Strategie der Nationalsozialisten, ihre Macht zu festigen und das gesamte Leben der Bürger vor 80 Jahren ihrer Diktatur zu unterwerfen. Seine Wortwahl sei "unpassend" gewesen, fügt Kuban nun eilends nach einem heftigen Proteststurm an. Unpassend ist aber eher, dass eine große Jugendorganisation von einem Mann geführt wird, der vor lauter Groll auf Merkel mal eben den Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie vergessen hat.



