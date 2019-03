"Neue Osnabrücker Zeitung" zum Brexit:

Die Berichte über einen bevorstehenden Sturz der britischen Premierministerin dokumentieren vor allem die zunehmende Verzweiflung in London. Theresa May hat Fehler gemacht, keine Frage. Planlos führte sie die Gespräche mit Brüssel. Doch die Regierungschefin in letzter Sekunde auszutauschen würde am grundlegenden Problem nichts ändern. Mangels einer Parlamentsmehrheit für Mays Deal steuert das Land weiter auf einen harten Bruch mit der EU zu. Warum also den Brexit nicht einfach abblasen, wie es die Demonstranten in London fordern? Warum nicht das Volk über den Deal entscheiden lassen? Einmal, weil die Zeit dafür zu knapp ist. Vor allem aber, weil es undemokratisch wäre, so lange abstimmen zu lassen, bis einem das Ergebnis gefällt./yyzz/DP/mis

