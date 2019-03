Die von der Bundesregierung eingesetzte Arbeitsgruppe für mehr Klimaschutz im Verkehr kommt an diesem Montag (10.30 Uhr) in Berlin zur einer entscheidenden Sitzung zusammen. Ob die Mitglieder sich wie geplant auf konkrete Empfehlungen an die Bundesregierung einigen, ist offen.

Die Meinungen lagen zuletzt noch weit auseinander. Umstritten war etwa, wie entschieden der Ausbau der Elektromobilität vorangetrieben werden soll, welche Rolle alternative Kraftstoffe spielen können und inwiefern Sprit teurer werden soll, um den Umstieg auf klimafreundliche Verkehrsmittel zu beschleunigen.

Die Arbeitsgruppe gehört zur Kommission "Nationale Plattform Zukunft der Mobilität". Sie geriet in die Schlagzeilen, weil zu den möglichen Vorschlägen auch ein Tempolimit auf Autobahnen und höhere Steuern gehören könnten - Konsens ist das aber nicht unter den Mitgliedern, zu denen Umweltschützer, ADAC und Vertreter der Autobranche gehören.

Am Freitag soll die Kommission einen Zwischenbericht vorlegen, die Arbeitsgruppe zum Klimaschutz soll sich dafür an diesem Montag auf ihren Beitrag einigen. Der Verkehrssektor ist beim Klimaschutz seit 1990 nicht vorangekommen./ted/DP/mis

