Seit Monaten wird über mögliche Spionagewerkzeuge in Netzwerktechnik von Huawei diskutiert. Das hat Auswirkungen auf die Beliebtheit der Smartphones des chinesischen Herstellers in Deutschland.

Beweise gibt es keine, jedenfalls keine, die der Öffentlichkeit zugänglich wären. Trotzdem wird seit Monaten darüber diskutiert, ob die neuen 5G-Mobilfunknetze mit Geräten des chinesischen Herstellers Huawei aufgebaut werden sollen. Denn möglicherweise könnte das Unternehmen von der Regierung Chinas dazu veranlasst werden, versteckte Spionagewerkzeuge in die Technik einzubauen. So zumindest der Vorwurf, der vor allem von den USA erhoben wird.

Obwohl das Thema doch recht speziell ist, wird es nicht nur branchen-intern, wie zuletzt auf dem MWC in Barcelona, oder auf internationaler politischer Ebene diskutiert, sondern erreicht auch die Verbraucher. 23 Prozent der Deutschen geben an, in den vergangenen zwei Wochen etwas über Huawei gehört zu haben. Ein Wert, den in der Elektronikbranche zuvor nur Marken wie Samsung oder Apple regelmäßig erreicht haben.

Was die Verbraucher seit Januar über Huawei hören, bewerten sie allerdings überwiegend als negativ. Das zeigt der Buzz im YouGov-Markenmonitor BrandIndex. Der Buzz kann zwischen -100 und +100 Punkten liegen und ist ein Indikator dafür, wie positiv oder negativ eine Marke in der öffentlichen Meinungsbildung wahrgenommen wird. Im Laufe ...

